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Карвина - Пршибрам

08.03.2020, Воскресенье, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 24 тур Карвина - Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 17:30 Пршибрам 0:2 Карвина
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 16:00 Пршибрам 1:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 17:00 Пршибрам 2:1 Карвина
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Карвина 4:1 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 4:2 Карвина
10 тур
15 октября, суббота 16:00 Карвина 2:0 Пршибрам
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