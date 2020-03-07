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Фастав - Богемианс 1905

07.03.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 24 тур Фастав - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
10 тур
20 сентября, пятница 19:00 Богемианс 1905 2:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 17:00 Фастав 0:2 Богемианс 1905
8 тур
14 сентября, пятница 19:00 Богемианс 1905 0:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Фастав 1:1 Богемианс 1905
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
22 апреля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:2 Фастав
11 тур
21 октября, пятница 21:15 Фастав 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Фастав 1:1 Богемианс 1905
1 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Фастав
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