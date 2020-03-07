Фастав - Богемианс 1905

|10 тур
|20 сентября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|2:2
|Фастав
|10 тур
|20 сентября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|2:2
|Фастав
|22 тур
|23 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|0:2
|Богемианс 1905
|8 тур
|14 сентября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Фастав
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|12 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Фастав
|25 тур
|22 апреля, суббота
|18:30
|Богемианс 1905
|0:2
|Фастав
|11 тур
|21 октября, пятница
|21:15
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|30 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Фастав