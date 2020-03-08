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Слован - Опава

08.03.2020, Воскресенье, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 24 тур Слован - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 17:30 Опава 1:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
10 декабря, понедельник 20:00 Слован 1:2 Опава
4 тур
11 августа, суббота 18:00 Опава 1:1 Слован
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