Теплице - Словацко

|10 тур
|21 сентября, суббота
|17:30
|Словацко
|1:1
|Теплице
|26 тур
|30 марта, суббота
|17:00
|Теплице
|2:0
|Словацко
|12 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Словацко
|0:2
|Теплице
|27 тур
|5 мая, суббота
|18:00
|Словацко
|0:0
|Теплице
|13 тур
|4 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:0
|Словацко
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Теплице
|2:2
|Словацко
|12 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Словацко
|1:1
|Теплице
|16 тур
|4 декабря, пятница
|22:15
|Словацко
|4:2
|Теплице
|2 тур
|1 августа, суббота
|18:00
|Теплице
|2:0
|Словацко
|23 тур
|17 марта, вторник
|20:00
|Словацко
|2:2
|Теплице
|9 тур
|26 сентября, пятница
|22:15
|Теплице
|4:0
|Словацко
|30 тур
|31 мая, суббота
|20:00
|Словацко
|0:2
|Теплице
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:2
|Словацко
|19 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|0:4
|Словацко
|5 тур
|25 августа, суббота
|21:00
|Словацко
|2:1
|Теплице
|27 тур
|28 апреля, суббота
|21:00
|Словацко
|0:0
|Теплице
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Теплице
|2:1
|Словацко