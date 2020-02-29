Пршибрам - Млада Болеслав

|24 тур
|9 марта, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Пршибрам
|10 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Пршибрам
|3:0
|Млада Болеслав
|24 тур
|9 марта, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Пршибрам
|10 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Пршибрам
|3:0
|Млада Болеслав
|16 тур
|4 декабря, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Пршибрам
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Пршибрам
|0:1
|Млада Болеслав
|23 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|2:3
|Млада Болеслав
|9 тур
|3 октября, суббота
|16:00
|Млада Болеслав
|4:0
|Пршибрам
|18 тур
|28 февраля, суббота
|19:00
|Пршибрам
|2:0
|Млада Болеслав
|4 тур
|16 августа, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|4:1
|Пршибрам
|30 тур
|31 мая, суббота
|20:00
|Пршибрам
|3:1
|Млада Болеслав
|1 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Пршибрам
|17 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Пршибрам
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Пршибрам
|1:1
|Млада Болеслав
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Пршибрам
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Пршибрам
|2:0
|Млада Болеслав
|18 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|0:0
|Млада Болеслав
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Пршибрам
|18 тур
|14 апреля, среда
|19:30
|Пршибрам
|2:2
|Млада Болеслав
|4 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Пршибрам