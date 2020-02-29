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Пршибрам - Млада Болеслав

29.02.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 23 тур Пршибрам - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
9 марта, суббота 17:00 Млада Болеслав 2:0 Пршибрам
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Пршибрам 3:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 2:2 Пршибрам
2 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Пршибрам 0:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 2:3 Млада Болеслав
9 тур
3 октября, суббота 16:00 Млада Болеслав 4:0 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 19:00 Пршибрам 2:0 Млада Болеслав
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Млада Болеслав 4:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Пршибрам 3:1 Млада Болеслав
1 тур
22 июля, понедельник 20:00 Млада Болеслав 1:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 1:0 Пршибрам
3 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Пршибрам 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:2 Пршибрам
7 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Пршибрам 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Пршибрам 0:0 Млада Болеслав
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:0 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
14 апреля, среда 19:30 Пршибрам 2:2 Млада Болеслав
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:0 Пршибрам
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