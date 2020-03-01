Словацко - Славия

|22 тур
|25 февраля, понедельник
|20:00
|Славия
|4:0
|Словацко
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|1:3
|Славия
|22 тур
|25 февраля, понедельник
|20:00
|Славия
|4:0
|Словацко
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|1:3
|Славия
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Славия
|0:0
|Словацко
|12 тур
|29 октября, воскресенье
|17:45
|Словацко
|0:3
|Славия
|25 тур
|21 апреля, пятница
|21:15
|Словацко
|0:2
|Славия
|11 тур
|22 октября, суббота
|21:05
|Славия
|1:0
|Словацко
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|16:30
|Славия
|5:1
|Словацко
|14 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Словацко
|0:2
|Славия
|29 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:1
|Словацко
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:00
|Словацко
|3:0
|Славия
|24 тур
|22 апреля, понедельник
|20:00
|Славия
|1:0
|Словацко
|10 тур
|5 октября, пятница
|22:15
|Словацко
|3:0
|Славия
|26 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Славия
|0:1
|Словацко
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|1:3
|Славия
|24 тур
|18 апреля, понедельник
|20:30
|Славия
|2:0
|Словацко
|10 тур
|24 сентября, пятница
|20:15
|Словацко
|3:0
|Славия