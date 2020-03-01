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Словацко - Славия

01.03.2020, Воскресенье, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 23 тур Словацко - Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Славия 4:0 Словацко
8 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Славия 0:0 Словацко
12 тур
29 октября, воскресенье 17:45 Словацко 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
21 апреля, пятница 21:15 Словацко 0:2 Славия
11 тур
22 октября, суббота 21:05 Славия 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Славия 5:1 Словацко
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Славия 1:3 Словацко
1 тур
26 июля, суббота 22:15 Словацко 1:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Словацко
15 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
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