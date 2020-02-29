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Опава - Сигма

29.02.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 23 тур Опава - Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
9 тур
13 сентября, пятница 19:00 Сигма 2:0 Опава
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
13 апреля, суббота 16:30 Опава 2:1 Сигма
14 тур
3 ноября, суббота 19:00 Сигма 2:2 Опава
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