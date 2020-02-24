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Баник - Яблонец

24.02.2020, Понедельник, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 22 тур Баник - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:30 Яблонец 2:1 Баник
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 18:30 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Яблонец 4:0 Баник
1 тур
23 июля, понедельник 19:00 Баник 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 2:0 Баник
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Баник 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
11 марта, пятница 19:30 Яблонец 1:1 Баник
7 тур
19 сентября, суббота 18:00 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Яблонец 4:0 Баник
15 тур
22 ноября, суббота 22:15 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Яблонец 1:0 Баник
4 тур
12 августа, понедельник 22:00 Баник 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Баник 0:1 Яблонец
1 тур
27 июля, пятница 20:00 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
25 февраля, суббота 19:00 Баник 2:2 Яблонец
4 тур
19 августа, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 22:00 Яблонец 3:3 Баник
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Баник 1:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Баник 4:1 Яблонец
4 тур
17 августа, понедельник 19:30 Яблонец 2:1 Баник
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