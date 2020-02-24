Баник - Яблонец

|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:30
|Яблонец
|2:1
|Баник
|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Яблонец
|4:0
|Баник
|1 тур
|23 июля, понедельник
|19:00
|Баник
|1:0
|Яблонец
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:0
|Баник
|6 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Баник
|2:2
|Яблонец
|18 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|1:0
|Баник
|4 тур
|12 августа, понедельник
|22:00
|Баник
|0:4
|Яблонец
|18 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Баник
|2:2
|Яблонец
|4 тур
|19 августа, пятница
|22:15
|Яблонец
|4:0
|Баник
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Яблонец
|3:3
|Баник
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Баник
|1:3
|Яблонец