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Слован - Богемианс 1905

22.02.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 22 тур Слован - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
8 тур
31 августа, суббота 16:00 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:0 Слован
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 18:30 Слован 4:1 Богемианс 1905
12 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Слован 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 16:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
12 тур
24 октября, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:0 Слован
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
24 марта, суббота 19:00 Слован 3:0 Богемианс 1905
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
29 апреля, пятница 22:15 Слован 1:0 Богемианс 1905
12 тур
15 октября, пятница 20:15 Богемианс 1905 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
1 мая, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
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