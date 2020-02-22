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Славия - Опава

22.02.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 22 тур Славия - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:30 Опава 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
3 декабря, понедельник 20:00 Опава 2:3 Славия
3 тур
3 августа, пятница 19:30 Славия 3:1 Опава
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