Виктория - Теплице

|6 тур
|18 августа, воскресенье
|20:00
|Теплице
|1:1
|Виктория
|25 тур
|15 марта, пятница
|20:00
|Теплице
|2:1
|Виктория
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|1:0
|Теплице
|29 тур
|19 мая, суббота
|17:00
|Виктория
|2:1
|Теплице
|15 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|22 тур
|1 апреля, суббота
|21:15
|Виктория
|2:2
|Теплице
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:15
|Теплице
|0:1
|Виктория
|18 тур
|19 февраля, пятница
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|4 тур
|14 августа, пятница
|19:30
|Теплице
|2:2
|Виктория
|24 тур
|20 апреля, понедельник
|19:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|26 тур
|25 апреля, пятница
|22:15
|Виктория
|3:0
|Теплице
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Теплице
|1:0
|Виктория
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Виктория
|2:1
|Теплице
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:1
|Виктория
|17 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|3:4
|Виктория
|3 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Виктория
|2:0
|Теплице
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:20
|Теплице
|0:1
|Виктория
|14 тур
|29 октября, пятница
|20:15
|Виктория
|4:2
|Теплице