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Славия - Динамо

15.12.2019, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 20 тур Славия - Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
6 тур
16 августа, пятница 19:00 Динамо 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Славия 2:0 Динамо
12 тур
24 октября, пятница 20:00 Динамо 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Славия 3:0 Динамо
14 тур
9 ноября, пятница 23:15 Динамо 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
13 апреля, пятница 22:15 Динамо 1:0 Славия
11 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Славия
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
8 марта, понедельник 19:30 Славия 3:2 Динамо
4 тур
15 августа, суббота 20:15 Динамо 0:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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