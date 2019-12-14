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Слован - Карвина

14.12.2019, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 20 тур Слован - Карвина
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Карвина 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Карвина 2:1 Слован
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Слован 1:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
19 тур
3 марта, суббота 17:00 Слован 2:2 Карвина
5 тур
26 августа, суббота 17:00 Карвина 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
1 апреля, суббота 16:00 Слован 2:0 Карвина
8 тур
26 октября, среда 18:00 Карвина 0:0 Слован
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