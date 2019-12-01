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Яблонец - Динамо

01.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 18 тур Яблонец - Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
4 тур
4 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:3 Яблонец
8 тур
20 сентября, суббота 19:00 Яблонец 0:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
19 апреля, пятница 20:00 Динамо 2:1 Яблонец
10 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 2:1 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 1:1 Динамо
5 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Динамо 1:5 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 5:0 Динамо
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Яблонец 2:0 Динамо
1 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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