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Славия - Карвина

01.12.2019, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 18 тур Славия - Карвина
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
4 тур
4 августа, воскресенье 17:30 Карвина 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 16:00 Карвина 1:3 Славия
2 тур
28 июля, суббота 20:00 Славия 4:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
13 апреля, пятница 19:00 Славия 3:2 Карвина
10 тур
14 октября, суббота 21:00 Карвина 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
8 апреля, суббота 21:15 Карвина 1:2 Славия
9 тур
1 октября, суббота 21:05 Славия 1:0 Карвина
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