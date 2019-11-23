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Слован - Фастав

23.11.2019, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 17 тур Слован - Фастав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
27 июля, суббота 18:00 Фастав 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 17:00 Слован 1:0 Фастав
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Фастав 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Фастав 3:1 Слован
1 тур
30 июля, воскресенье 18:00 Слован 1:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
20 февраля, понедельник 19:00 Слован 0:0 Фастав
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Фастав 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Слован 4:3 Фастав
15 тур
30 ноября, понедельник 20:00 Фастав 2:0 Слован
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