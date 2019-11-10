Славия - Теплице

|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|1:5
|Славия
|20 тур
|9 февраля, суббота
|19:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|6 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Теплице
|0:3
|Славия
|20 тур
|12 марта, воскресенье
|19:30
|Славия
|2:1
|Теплице
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:15
|Теплице
|2:2
|Славия
|26 тур
|23 апреля, суббота
|21:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:30
|Теплице
|0:1
|Славия
|18 тур
|28 февраля, суббота
|22:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|4 тур
|16 августа, суббота
|22:15
|Теплице
|2:1
|Славия
|19 тур
|10 марта, понедельник
|21:15
|Теплице
|1:0
|Славия
|5 тур
|19 августа, понедельник
|22:15
|Славия
|0:7
|Теплице
|21 тур
|31 марта, воскресенье
|20:05
|Теплице
|1:1
|Славия
|7 тур
|19 сентября, среда
|20:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Славия
|0:0
|Теплице
|4 тур
|22 августа, понедельник
|20:30
|Теплице
|0:0
|Славия
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Теплице
|6 тур
|23 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|2:1
|Славия