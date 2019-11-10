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Славия - Теплице

10.11.2019, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Славия - Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Теплице 1:5 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 19:00 Славия 2:0 Теплице
6 тур
25 августа, суббота 20:00 Теплице 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Теплице 0:3 Славия
1 тур
29 июля, суббота 21:00 Славия 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
20 тур
12 марта, воскресенье 19:30 Славия 2:1 Теплице
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:15 Теплице 2:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 21:15 Славия 2:2 Теплице
12 тур
1 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 22:15 Славия 2:2 Теплице
4 тур
16 августа, суббота 22:15 Теплице 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
10 марта, понедельник 21:15 Теплице 1:0 Славия
5 тур
19 августа, понедельник 22:15 Славия 0:7 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
31 марта, воскресенье 20:05 Теплице 1:1 Славия
7 тур
19 сентября, среда 20:00 Славия 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
27 февраля, понедельник 21:00 Славия 0:0 Теплице
4 тур
22 августа, понедельник 20:30 Теплице 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Славия 4:1 Теплице
6 тур
23 августа, понедельник 20:00 Теплице 2:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
13 марта, суббота 20:20 Славия 0:0 Теплице
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Теплице 1:1 Славия
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