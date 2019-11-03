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Опава - Спарта

03.11.2019, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 15 тур Опава - Спарта
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Опава 0:3 Спарта
1 тур
21 июля, суббота 20:00 Спарта 2:0 Опава
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