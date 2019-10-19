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Славия - Пршибрам

19.10.2019, Суббота, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 13 тур Славия - Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Пршибрам 0:2 Славия
11 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Славия 4:1 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 21:15 Пршибрам 1:8 Славия
4 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Славия 3:0 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Пршибрам 1:3 Славия
15 тур
28 ноября, суббота 19:00 Славия 2:1 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 17:00 Пршибрам 2:1 Славия
13 тур
1 ноября, суббота 19:00 Славия 3:2 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
2 мая, пятница 22:15 Славия 3:0 Пршибрам
13 тур
2 ноября, суббота 20:00 Пршибрам 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 2:0 Славия
11 тур
19 октября, пятница 22:15 Славия 2:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
18 февраля, суббота 19:00 Пршибрам 0:0 Славия
3 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Славия 3:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
16 мая, понедельник 20:30 Славия 3:2 Пршибрам
14 тур
30 октября, суббота 18:00 Пршибрам 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Славия 3:0 Пршибрам
13 тур
31 октября, суббота 18:00 Пршибрам 1:0 Славия
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