Славия - Пршибрам

|25 тур
|17 марта, воскресенье
|19:30
|Пршибрам
|0:2
|Славия
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Пршибрам
|25 тур
|17 марта, воскресенье
|19:30
|Пршибрам
|0:2
|Славия
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Пршибрам
|18 тур
|25 февраля, суббота
|21:15
|Пршибрам
|1:8
|Славия
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Славия
|3:0
|Пршибрам
|25 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|2:0
|Славия
|11 тур
|19 октября, пятница
|22:15
|Славия
|2:1
|Пршибрам
|17 тур
|18 февраля, суббота
|19:00
|Пршибрам
|0:0
|Славия
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Славия
|3:1
|Пршибрам
|28 тур
|16 мая, понедельник
|20:30
|Славия
|3:2
|Пршибрам
|14 тур
|30 октября, суббота
|18:00
|Пршибрам
|1:1
|Славия