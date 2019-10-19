Фастав - Млада Болеслав

|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Фастав
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Фастав
|3:2
|Млада Болеслав
|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Фастав
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Фастав
|3:2
|Млада Болеслав
|25 тур
|21 апреля, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Фастав
|11 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Фастав
|1:5
|Млада Болеслав
|26 тур
|29 апреля, суббота
|18:00
|Фастав
|1:2
|Млада Болеслав
|12 тур
|29 октября, суббота
|21:15
|Млада Болеслав
|1:2
|Фастав
|19 тур
|27 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|0:2
|Млада Болеслав
|5 тур
|21 августа, пятница
|21:15
|Млада Болеслав
|5:2
|Фастав