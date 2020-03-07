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Мехелен - Эйпен

07.03.2020, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 29 тур Мехелен - Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
10 тур
5 октября, суббота 19:00 Эйпен 0:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
26 тур
10 февраля, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Эйпен
11 тур
21 октября, суббота 21:00 Эйпен 4:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
2 декабря, пятница 22:30 Мехелен 1:0 Эйпен
2 тур
6 августа, суббота 21:00 Эйпен 0:2 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Мехелен 2:0 Эйпен
15 тур
18 января, вторник 22:00 Эйпен 0:1 Мехелен
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