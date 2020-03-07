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Брюгге - Серкль Брюгге

07.03.2020, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 29 тур Брюгге - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 21:30 Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
25 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Серкль Брюгге 2:2 Брюгге
9 тур
29 сентября, суббота 21:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
4 тур
15 августа, пятница 22:30 Брюгге 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 21:00 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге
13 тур
31 октября, четверг 23:30 Серкль Брюгге 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
23 тур
28 февраля, четверг 23:30 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
14 тур
20 ноября, воскресенье 23:30 Брюгге 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
21 ноября, воскресенье 22:30 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге
3 тур
15 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 3:1 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
26 декабря, суббота 00:00 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
5 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге
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