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Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге

22.02.2020, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 27 тур Роял Мускрон-Перувельц - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
13 тур
29 октября, вторник 22:30 Серкль Брюгге 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 9 тур
14 мая, вторник 21:30 Серкль Брюгге 0:3 Роял Мускрон-Перувельц
За место в Лиге Европы, 3 тур
6 апреля, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
26 тур
17 февраля, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 3:0 Серкль Брюгге
14 тур
3 ноября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
19 тур
13 декабря, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
6 тур
30 августа, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 4:0 Серкль Брюгге
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