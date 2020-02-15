Мехелен - Андерлехт

|3 тур
|9 августа, пятница
|21:30
|Андерлехт
|0:0
|Мехелен
|25 тур
|4 февраля, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:2
|Мехелен
|10 тур
|13 октября, пятница
|21:30
|Мехелен
|3:4
|Андерлехт
|29 тур
|4 марта, суббота
|22:00
|Мехелен
|3:2
|Андерлехт
|12 тур
|26 октября, среда
|21:30
|Андерлехт
|2:0
|Мехелен
|25 тур
|5 февраля, пятница
|22:30
|Мехелен
|2:2
|Андерлехт
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|1:1
|Мехелен
|26 тур
|15 февраля, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:1
|Мехелен
|11 тур
|18 октября, суббота
|20:00
|Мехелен
|1:1
|Андерлехт
|22 тур
|19 января, воскресенье
|17:30
|Мехелен
|2:1
|Андерлехт
|7 тур
|14 сентября, суббота
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Мехелен
|29 тур
|9 марта, суббота
|23:00
|Андерлехт
|1:0
|Мехелен
|14 тур
|3 ноября, суббота
|21:00
|Мехелен
|1:4
|Андерлехт
|17 тур
|9 декабря, пятница
|23:30
|Мехелен
|2:1
|Андерлехт
|2 тур
|5 августа, пятница
|22:30
|Андерлехт
|3:1
|Мехелен
|24 тур
|30 января, воскресенье
|20:00
|Мехелен
|0:0
|Андерлехт
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Мехелен