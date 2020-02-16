Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц

|9 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Зюлте-Варегем
|9 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Зюлте-Варегем
|За место в Лиге Европы, 7 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|3:0
|Зюлте-Варегем
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|13 апреля, суббота
|19:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|18 тур
|8 декабря, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:0
|Зюлте-Варегем
|12 тур
|27 октября, суббота
|19:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|За место в Лиге Европы, 6 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:2
|Зюлте-Варегем
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|14 апреля, суббота
|19:00
|Зюлте-Варегем
|5:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|20 тур
|23 декабря, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:1
|Зюлте-Варегем
|7 тур
|17 сентября, воскресенье
|15:30
|Зюлте-Варегем
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|23 тур
|24 января, вторник
|22:30
|Зюлте-Варегем
|1:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|6 тур
|10 сентября, суббота
|21:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:5
|Зюлте-Варегем
|30 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Зюлте-Варегем
|3:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|15 тур
|6 ноября, пятница
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Зюлте-Варегем
|20 тур
|20 декабря, суббота
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Зюлте-Варегем
|5 тур
|23 августа, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Роял Мускрон-Перувельц