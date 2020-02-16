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Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц

16.02.2020, Воскресенье, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 26 тур Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
9 тур
28 сентября, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 7 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 3:0 Зюлте-Варегем
За место в Лиге Европы, 4 тур
13 апреля, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:0 Зюлте-Варегем
12 тур
27 октября, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 6 тур
28 апреля, суббота 19:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:2 Зюлте-Варегем
За место в Лиге Европы, 3 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 5:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
20 тур
23 декабря, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Зюлте-Варегем
7 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Зюлте-Варегем 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
23 тур
24 января, вторник 22:30 Зюлте-Варегем 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
6 тур
10 сентября, суббота 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:5 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
20 декабря, суббота 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Зюлте-Варегем
5 тур
23 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
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