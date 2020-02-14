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Эйпен - Гент

14.02.2020, Пятница, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 26 тур Эйпен - Гент
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
2 тур
4 августа, воскресенье 15:30 Гент 6:1 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
18 тур
9 декабря, воскресенье 22:00 Гент 2:0 Эйпен
4 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Эйпен 2:3 Гент
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
3 февраля, суббота 22:00 Эйпен 1:1 Гент
12 тур
24 октября, вторник 21:30 Гент 3:0 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
26 тур
11 февраля, суббота 22:30 Гент 0:1 Эйпен
11 тур
23 октября, воскресенье 21:00 Эйпен 3:2 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
4 декабря, суббота 22:00 Эйпен 0:3 Гент
3 тур
14 августа, суббота 22:00 Гент 2:1 Эйпен
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