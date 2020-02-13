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Антверпен - Генк

13.02.2020, Четверг, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 25 тур Антверпен - Генк
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
13 тур
30 октября, среда 22:30 Генк 2:2 Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
7 тур
3 мая, пятница 21:30 Генк 4:0 Антверпен
2 тур
2 апреля, вторник 21:30 Антверпен 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Генк 0:0 Антверпен
13 тур
31 октября, среда 22:30 Антверпен 2:4 Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
28 тур
23 февраля, пятница 22:30 Генк 4:0 Антверпен
3 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Антверпен 3:5 Генк
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