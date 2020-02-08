Роял Мускрон-Перувельц - Остенде

|15 тур
|9 ноября, суббота
|22:30
|Остенде
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|15 тур
|9 ноября, суббота
|22:30
|Остенде
|2:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|22 тур
|20 января, воскресенье
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:1
|Остенде
|1 тур
|28 июля, суббота
|21:30
|Остенде
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|19 тур
|15 декабря, пятница
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:0
|Остенде
|1 тур
|30 июля, воскресенье
|21:00
|Остенде
|0:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|26 тур
|11 февраля, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:2
|Остенде
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|21:00
|Остенде
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|24 тур
|31 января, воскресенье
|16:30
|Остенде
|3:3
|Роял Мускрон-Перувельц
|9 тур
|26 сентября, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Остенде
|5 тур
|1 мая, пятница
|21:30
|Остенде
|0:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|2 тур
|11 апреля, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:0
|Остенде
|26 тур
|14 февраля, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Остенде
|11 тур
|18 октября, суббота
|22:00
|Остенде
|0:0
|Роял Мускрон-Перувельц