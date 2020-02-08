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Роял Мускрон-Перувельц - Остенде

08.02.2020, Суббота, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 25 тур Роял Мускрон-Перувельц - Остенде
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
15 тур
9 ноября, суббота 22:30 Остенде 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
20 января, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Остенде
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Остенде 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
19 тур
15 декабря, пятница 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:0 Остенде
1 тур
30 июля, воскресенье 21:00 Остенде 0:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
26 тур
11 февраля, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:2 Остенде
3 тур
14 августа, воскресенье 21:00 Остенде 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
31 января, воскресенье 16:30 Остенде 3:3 Роял Мускрон-Перувельц
9 тур
26 сентября, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Остенде
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа C
5 тур
1 мая, пятница 21:30 Остенде 0:1 Роял Мускрон-Перувельц
2 тур
11 апреля, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:0 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
14 февраля, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Остенде
11 тур
18 октября, суббота 22:00 Остенде 0:0 Роял Мускрон-Перувельц
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