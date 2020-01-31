Кортрейк - Стандард

|5 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Стандард
|2:1
|Кортрейк
|22 тур
|19 января, суббота
|20:00
|Стандард
|2:1
|Кортрейк
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|0:2
|Стандард
|21 тур
|27 декабря, среда
|22:30
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|10 тур
|15 октября, воскресенье
|15:30
|Стандард
|3:1
|Кортрейк
|25 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Стандард
|0:3
|Кортрейк
|10 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Кортрейк
|3:3
|Стандард
|За место в Лиге Европы, 5 тур
|30 апреля, суббота
|21:30
|Кортрейк
|1:0
|Стандард
|За место в Лиге Европы, 2 тур
|10 апреля, воскресенье
|21:00
|Стандард
|1:1
|Кортрейк
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|1:1
|Кортрейк
|1 тур
|25 июля, суббота
|19:00
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Стандард
|4:0
|Кортрейк
|5 тур
|28 апреля, вторник
|21:30
|Кортрейк
|3:1
|Стандард
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|20:00
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|2 тур
|2 августа, суббота
|20:00
|Кортрейк
|2:3
|Стандард
|21 тур
|27 декабря, пятница
|23:00
|Кортрейк
|1:5
|Стандард
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|24 тур
|25 января, пятница
|23:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|Плей-офф, 6 тур
|28 апреля, суббота
|22:30
|Стандард
|2:0
|Кортрейк
|Плей-офф, 4 тур
|15 апреля, воскресенье
|22:30
|Кортрейк
|1:1
|Стандард
|19 тур
|26 декабря, понедельник
|21:00
|Кортрейк
|2:0
|Стандард
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|22:30
|Стандард
|3:1
|Кортрейк
|20 тур
|17 декабря, пятница
|22:30
|Кортрейк
|2:1
|Стандард
|5 тур
|28 августа, суббота
|22:00
|Стандард
|1:0
|Кортрейк