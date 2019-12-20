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Мехелен - Остенде

20.12.2019, Пятница, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 20 тур Мехелен - Остенде
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 21:30 Остенде 2:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
18 тур
9 декабря, суббота 20:00 Остенде 0:1 Мехелен
6 тур
10 сентября, воскресенье 21:00 Мехелен 1:1 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
25 тур
4 февраля, суббота 22:30 Остенде 2:0 Мехелен
10 тур
16 октября, воскресенье 21:00 Мехелен 2:3 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Мехелен 2:1 Остенде
1 тур
25 июля, суббота 21:00 Остенде 3:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
29 ноября, суббота 22:00 Мехелен 0:0 Остенде
4 тур
16 августа, суббота 22:00 Остенде 2:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
26 тур
15 февраля, суббота 23:00 Мехелен 1:1 Остенде
11 тур
19 октября, суббота 22:00 Остенде 0:3 Мехелен
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