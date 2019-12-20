Мехелен - Остенде

|5 тур
|24 августа, суббота
|21:30
|Остенде
|2:1
|Мехелен
|18 тур
|9 декабря, суббота
|20:00
|Остенде
|0:1
|Мехелен
|6 тур
|10 сентября, воскресенье
|21:00
|Мехелен
|1:1
|Остенде
|25 тур
|4 февраля, суббота
|22:30
|Остенде
|2:0
|Мехелен
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|21:00
|Мехелен
|2:3
|Остенде
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|22:00
|Мехелен
|2:1
|Остенде
|1 тур
|25 июля, суббота
|21:00
|Остенде
|3:1
|Мехелен
|17 тур
|29 ноября, суббота
|22:00
|Мехелен
|0:0
|Остенде
|4 тур
|16 августа, суббота
|22:00
|Остенде
|2:0
|Мехелен