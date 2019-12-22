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Гент - Брюгге

22.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Бельгия. Про-Лига, 20 тур Гент - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
10 тур
6 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 4:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
7 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Гент 0:1 Брюгге
1 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Брюгге 3:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
24 тур
3 февраля, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
8 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Гент 0:4 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
10 тур
20 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 0:1 Гент
2 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Гент 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 16:30 Гент 2:0 Брюгге
9 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Гент
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
10 тур
21 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Гент
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Гент 2:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
29 января, воскресенье 16:30 Гент 2:0 Брюгге
9 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
7 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Гент 1:4 Брюгге
2 тур
9 апреля, суббота 19:00 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Гент
10 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Гент 4:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 2:3 Гент
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
27 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Брюгге
12 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гент 1:3 Брюгге
5 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
27 января, воскресенье 17:30 Брюгге 0:0 Гент
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 20:00 Гент 2:1 Брюгге
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
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