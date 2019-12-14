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Шарлеруа - Серкль Брюгге

14.12.2019, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 19 тур Шарлеруа - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
17 тур
1 декабря, суббота 20:00 Шарлеруа 3:1 Серкль Брюгге
10 тур
5 октября, пятница 21:30 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 22:00 Шарлеруа 0:2 Серкль Брюгге
7 тур
13 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа C
4 тур
19 апреля, суббота 22:00 Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге
3 тур
12 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:4 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
25 января, суббота 23:00 Серкль Брюгге 3:0 Шарлеруа
8 тур
21 сентября, суббота 22:00 Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
20 февраля, среда 21:30 Шарлеруа 2:1 Серкль Брюгге
9 тур
29 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
23 марта, среда 22:30 Шарлеруа 0:3 Серкль Брюгге
1 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 1:1 Шарлеруа
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
24 февраля, среда 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Шарлеруа
6 тур
12 сентября, суббота 22:00 Шарлеруа 0:4 Серкль Брюгге
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