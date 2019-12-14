Шарлеруа - Серкль Брюгге

|11 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Серкль Брюгге
|0:3
|Шарлеруа
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Серкль Брюгге
|0:3
|Шарлеруа
|17 тур
|1 декабря, суббота
|20:00
|Шарлеруа
|3:1
|Серкль Брюгге
|10 тур
|5 октября, пятница
|21:30
|Серкль Брюгге
|2:1
|Шарлеруа
|22 тур
|17 января, суббота
|22:00
|Шарлеруа
|0:2
|Серкль Брюгге
|7 тур
|13 сентября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Шарлеруа
|4 тур
|19 апреля, суббота
|22:00
|Шарлеруа
|2:0
|Серкль Брюгге
|3 тур
|12 апреля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|2:4
|Шарлеруа
|23 тур
|25 января, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|3:0
|Шарлеруа
|8 тур
|21 сентября, суббота
|22:00
|Шарлеруа
|2:0
|Серкль Брюгге
|24 тур
|20 февраля, среда
|21:30
|Шарлеруа
|2:1
|Серкль Брюгге
|9 тур
|29 сентября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Шарлеруа
|18 тур
|23 марта, среда
|22:30
|Шарлеруа
|0:3
|Серкль Брюгге
|1 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|1:1
|Шарлеруа
|23 тур
|24 февраля, среда
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:0
|Шарлеруа
|6 тур
|12 сентября, суббота
|22:00
|Шарлеруа
|0:4
|Серкль Брюгге