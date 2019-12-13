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Кортрейк - Роял Мускрон-Перувельц

13.12.2019, Пятница, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 19 тур Кортрейк - Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
7 тур
15 сентября, воскресенье 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:0 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 6 тур
27 апреля, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:3 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 1 тур
30 марта, суббота 20:00 Кортрейк 3:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
17 тур
1 декабря, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
7 тур
16 сентября, воскресенье 15:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:0 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 9 тур
11 мая, пятница 21:30 Кортрейк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
За место в Лиге Европы, 2 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
23 тур
23 января, вторник 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:3 Кортрейк
5 тур
25 августа, пятница 21:30 Кортрейк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 10 тур
20 мая, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
30 тур
12 марта, воскресенье 16:30 Кортрейк 0:2 Роял Мускрон-Перувельц
13 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа A
За место в Лиге Европы, 6 тур
7 мая, суббота 19:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:3 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 1 тур
2 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 0:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
19 тур
12 декабря, суббота 22:30 Кортрейк 1:3 Роял Мускрон-Перувельц
6 тур
29 августа, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
24 тур
31 января, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:3 Кортрейк
9 тур
27 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
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