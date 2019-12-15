Стандард - Андерлехт

|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Стандард
|7 тур
|5 мая, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|2:1
|Стандард
|4 тур
|12 апреля, пятница
|21:30
|Стандард
|0:0
|Андерлехт
|24 тур
|3 февраля, воскресенье
|20:00
|Стандард
|2:1
|Андерлехт
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|2:1
|Стандард
|8 тур
|10 мая, четверг
|15:30
|Андерлехт
|1:3
|Стандард
|4 тур
|18 апреля, среда
|21:30
|Стандард
|2:1
|Андерлехт
|24 тур
|28 января, воскресенье
|20:00
|Стандард
|3:3
|Андерлехт
|9 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Стандард
|24 тур
|29 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|0:0
|Стандард
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Стандард
|0:1
|Андерлехт
|28 тур
|28 февраля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:3
|Стандард
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|1:0
|Андерлехт
|8 тур
|17 мая, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:1
|Стандард
|2 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Стандард
|3:1
|Андерлехт
|23 тур
|25 января, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:0
|Андерлехт
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:2
|Стандард
|6 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:1
|Стандард
|1 тур
|30 марта, воскресенье
|20:00
|Стандард
|1:0
|Андерлехт
|20 тур
|22 декабря, воскресенье
|21:00
|Стандард
|1:1
|Андерлехт
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|1:1
|Стандард
|7 тур
|5 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:0
|Стандард
|2 тур
|6 апреля, суббота
|20:00
|Стандард
|0:0
|Андерлехт
|25 тур
|3 февраля, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Стандард
|2:1
|Андерлехт
|Плей-офф, 10 тур
|13 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|3:0
|Стандард
|Плей-офф, 2 тур
|6 апреля, пятница
|22:30
|Стандард
|0:0
|Андерлехт
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:30
|Стандард
|1:2
|Андерлехт
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Стандард
|Плей-офф I, 1 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:3
|Стандард
|23 тур
|23 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Стандард
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Стандард
|5:1
|Андерлехт