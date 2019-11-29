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Антверпен - Мехелен

29.11.2019, Пятница, 22:30 мск Бельгия. Про-Лига, 17 тур Антверпен - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 15:30 Мехелен 3:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
25 ноября, суббота 20:00 Антверпен 0:0 Мехелен
4 тур
19 августа, суббота 21:30 Мехелен 1:2 Антверпен
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