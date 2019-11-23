Введите ваш ник на сайте

Ваасланд-Беверен - Серкль Брюгге

23.11.2019, Суббота, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 16 тур Ваасланд-Беверен - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 21:00 Серкль Брюгге 1:0 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 8 тур
11 мая, суббота 21:00 Ваасланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге
За место в Лиге Европы, 4 тур
13 апреля, суббота 21:00 Серкль Брюгге 3:2 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
19 января, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге
15 тур
10 ноября, суббота 22:30 Серкль Брюгге 2:0 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
21 тур
27 декабря, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Ваасланд-Беверен
10 тур
4 октября, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 0:0 Ваасланд-Беверен
14 тур
3 ноября, воскресенье 23:30 Ваасланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
21 тур
22 декабря, суббота 23:00 Серкль Брюгге 2:2 Ваасланд-Беверен
6 тур
1 сентября, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге
...
  • Читайте нас: 