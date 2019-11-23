Ваасланд-Беверен - Серкль Брюгге

|5 тур
|24 августа, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Ваасланд-Беверен
|5 тур
|24 августа, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Ваасланд-Беверен
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Ваасланд-Беверен
|2:1
|Серкль Брюгге
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|13 апреля, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Ваасланд-Беверен
|22 тур
|19 января, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|1:1
|Серкль Брюгге
|15 тур
|10 ноября, суббота
|22:30
|Серкль Брюгге
|2:0
|Ваасланд-Беверен
|21 тур
|27 декабря, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Ваасланд-Беверен
|10 тур
|4 октября, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|1:0
|Серкль Брюгге
|25 тур
|8 февраля, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Ваасланд-Беверен
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|23:30
|Ваасланд-Беверен
|0:1
|Серкль Брюгге
|21 тур
|22 декабря, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|2:2
|Ваасланд-Беверен
|6 тур
|1 сентября, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|2:0
|Серкль Брюгге