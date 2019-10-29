Серкль Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц

|За место в Лиге Европы, 9 тур
|14 мая, вторник
|21:30
|Серкль Брюгге
|0:3
|Роял Мускрон-Перувельц
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|6 апреля, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:3
|Серкль Брюгге
|За место в Лиге Европы, 9 тур
|14 мая, вторник
|21:30
|Серкль Брюгге
|0:3
|Роял Мускрон-Перувельц
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|6 апреля, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:3
|Серкль Брюгге
|26 тур
|17 февраля, воскресенье
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|3:0
|Серкль Брюгге
|14 тур
|3 ноября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|19 тур
|13 декабря, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|6 тур
|30 августа, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|4:0
|Серкль Брюгге