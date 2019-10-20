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Мехелен - Антверпен

20.10.2019, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Про-Лига, 11 тур Мехелен - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
25 ноября, суббота 20:00 Антверпен 0:0 Мехелен
4 тур
19 августа, суббота 21:30 Мехелен 1:2 Антверпен
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