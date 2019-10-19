Кортрейк - Зюлте-Варегем

|За место в Лиге Европы, 8 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Зюлте-Варегем
|0:5
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|5 апреля, пятница
|21:30
|Кортрейк
|4:2
|Зюлте-Варегем
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Зюлте-Варегем
|0:5
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|5 апреля, пятница
|21:30
|Кортрейк
|4:2
|Зюлте-Варегем
|21 тур
|26 декабря, среда
|16:30
|Кортрейк
|4:2
|Зюлте-Варегем
|8 тур
|21 сентября, пятница
|21:30
|Зюлте-Варегем
|0:2
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 7 тур
|5 мая, суббота
|19:00
|Кортрейк
|1:2
|Зюлте-Варегем
|За место в Лиге Европы, 5 тур
|20 апреля, пятница
|21:30
|Зюлте-Варегем
|3:0
|Кортрейк
|28 тур
|25 февраля, воскресенье
|22:00
|Кортрейк
|0:1
|Зюлте-Варегем
|6 тур
|9 сентября, суббота
|21:30
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Кортрейк
|22 тур
|21 января, суббота
|20:00
|Кортрейк
|2:3
|Зюлте-Варегем
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:30
|Зюлте-Варегем
|2:1
|Кортрейк
|29 тур
|5 марта, суббота
|22:00
|Кортрейк
|1:0
|Зюлте-Варегем
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Кортрейк
|16 тур
|23 ноября, воскресенье
|22:00
|Кортрейк
|3:1
|Зюлте-Варегем
|1 тур
|27 июля, воскресенье
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Кортрейк
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|23:30
|Кортрейк
|1:1
|Зюлте-Варегем
|2 тур
|3 августа, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:0
|Кортрейк
|19 тур
|8 декабря, суббота
|23:00
|Кортрейк
|1:2
|Зюлте-Варегем
|4 тур
|18 августа, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Кортрейк
|23 тур
|28 января, суббота
|23:00
|Кортрейк
|0:0
|Зюлте-Варегем
|8 тур
|24 сентября, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:0
|Кортрейк
|Плей-офф II B, 4 тур
|22 апреля, пятница
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Кортрейк
|Плей-офф II B, 3 тур
|16 апреля, суббота
|22:00
|Кортрейк
|0:1
|Зюлте-Варегем
|30 тур
|19 марта, суббота
|22:00
|Кортрейк
|2:2
|Зюлте-Варегем
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|22:30
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Кортрейк
|Плей-офф I, 10 тур
|8 мая, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Кортрейк
|Плей-офф I, 4 тур
|10 апреля, суббота
|20:00
|Кортрейк
|2:0
|Зюлте-Варегем
|17 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Кортрейк
|1:0
|Зюлте-Варегем
|6 тур
|12 сентября, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|0:2
|Кортрейк