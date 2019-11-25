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Оденсе - Мидтьюлланд

25.11.2019, Понедельник, 21:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 17 тур Оденсе - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 0:1 Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
7 декабря, пятница 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
6 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
4 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Оденсе
6 тур
20 августа, воскресенье 13:00 Оденсе 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
28 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
22 апреля, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
16 тур
20 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, пятница 21:30 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:1 Мидтьюлланд
18 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
7 тур
12 сентября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
12 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Оденсе
19 тур
22 февраля, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
10 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
6 мая, понедельник 21:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
5 тур
10 августа, пятница 20:30 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
17 тур
26 ноября, суббота 20:00 Оденсе 2:3 Мидтьюлланд
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:4 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
17 тур
22 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 3:2 Мидтьюлланд
7 тур
30 августа, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
29 марта, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
6 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Оденсе
5 тур
17 августа, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Мидтьюлланд
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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