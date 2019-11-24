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Орхус - Брондбю

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 17 тур Орхус - Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:3 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
9 ноября, пятница 21:00 Брондбю 2:0 Орхус
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 3:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Орхус
6 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Орхус 2:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Орхус
6 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Орхус 0:7 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:1 Орхус
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Брондбю
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 19:00 Орхус 1:2 Брондбю
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Брондбю 3:0 Орхус
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 1:3 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 21:00 Брондбю 3:2 Орхус
22 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Орхус 0:3 Брондбю
4 тур
5 августа, воскресенье 21:00 Орхус 3:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Орхус 5:1 Брондбю
20 тур
11 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Орхус
6 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Орхус
17 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 1:0 Брондбю
8 тур
13 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Орхус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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