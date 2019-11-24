Копенгаген - Хобро

|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:00
|Хобро
|2:1
|Копенгаген
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:00
|Хобро
|2:1
|Копенгаген
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Хобро
|2 тур
|23 июля, понедельник
|20:00
|Хобро
|0:3
|Копенгаген
|23 тур
|28 февраля, среда
|22:00
|Хобро
|0:2
|Копенгаген
|3 тур
|29 июля, суббота
|19:00
|Копенгаген
|0:0
|Хобро
|31 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Хобро
|4:2
|Копенгаген
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Хобро
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Хобро
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Хобро
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Хобро
|0:2
|Копенгаген
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|0:3
|Хобро
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47