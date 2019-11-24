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Копенгаген - Хобро

24.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 17 тур Копенгаген - Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 сентября, воскресенье 17:00 Хобро 2:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
2 тур
23 июля, понедельник 20:00 Хобро 0:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 22:00 Хобро 0:2 Копенгаген
3 тур
29 июля, суббота 19:00 Копенгаген 0:0 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Хобро 4:2 Копенгаген
12 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
9 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Хобро 0:2 Копенгаген
4 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:3 Хобро
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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