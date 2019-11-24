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Силькеборг - Эсбьерг

24.11.2019, Воскресенье, 16:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 17 тур Силькеборг - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
21 ноября, понедельник 21:00 Силькеборг 3:0 Эсбьерг
10 тур
20 сентября, вторник 20:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
9 мая, суббота 18:00 Эсбьерг 5:2 Силькеборг
18 тур
21 февраля, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Эсбьерг
4 тур
11 августа, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Эсбьерг
15 тур
2 ноября, пятница 21:30 Эсбьерг 1:0 Силькеборг
1 тур
15 июля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
16 апреля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Силькеборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Эсбьерг
7 тур
28 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 2:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 20:00 Эсбьерг 4:0 Силькеборг
12 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Эсбьерг
5 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:3 Эсбьерг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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