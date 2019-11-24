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Ольборг - Хорсенс

24.11.2019, Воскресенье, 16:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 17 тур Ольборг - Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
7 тур
26 августа, понедельник 20:00 Хорсенс 0:5 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
9 декабря, воскресенье 16:00 Ольборг 2:4 Хорсенс
6 тур
20 августа, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
4 мая, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Ольборг
3 тур
15 апреля, воскресенье 15:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
6 тур
18 августа, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 20:00 Хорсенс 3:0 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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