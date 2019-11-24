Ольборг - Хорсенс

|7 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:5
|Ольборг
|19 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:4
|Хорсенс
|6 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|7 тур
|4 мая, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Ольборг
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|6 тур
|18 августа, пятница
|19:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|21 тур
|9 декабря, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|28 марта, четверг
|18:00
|Хорсенс
|2:2
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:4
|Ольборг
|23 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:0
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:05
|Хорсенс
|3:3
|Ольборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47