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Мидтьюлланд - Копенгаген

10.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 16 тур Мидтьюлланд - Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2018/2019)
34 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Копенгаген
30 тур
18 апреля, четверг 19:00 Копенгаген 3:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:1 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
9 тур
18 мая, пятница 19:00 Копенгаген 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
18 февраля, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 3:1 Копенгаген
8 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:3 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
17 мая, среда 21:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Копенгаген
5 тур
13 августа, суббота 19:30 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 5:3 Мидтьюлланд
17 тур
3 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Копенгаген
5 тур
14 августа, пятница 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
17 тур
7 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Мидтьюлланд
5 тур
15 августа, пятница 21:30 Копенгаген 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Копенгаген
20 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Копенгаген 1:5 Мидтьюлланд
2 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 22:00 Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген
17 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
1 тур
15 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 4:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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