Мидтьюлланд - Копенгаген

|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|0:0
|Мидтьюлланд
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|0:0
|Мидтьюлланд
|34 тур
|12 мая, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Копенгаген
|30 тур
|18 апреля, четверг
|19:00
|Копенгаген
|3:0
|Мидтьюлланд
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:1
|Мидтьюлланд
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Копенгаген
|9 тур
|18 мая, пятница
|19:00
|Копенгаген
|0:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|9 апреля, понедельник
|20:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Копенгаген
|21 тур
|18 февраля, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Копенгаген
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:3
|Мидтьюлланд
|8 тур
|17 мая, среда
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Копенгаген
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Мидтьюлланд
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Копенгаген
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|3:1
|Мидтьюлланд
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|5:3
|Мидтьюлланд
|17 тур
|3 марта, четверг
|22:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Копенгаген
|5 тур
|14 августа, пятница
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Копенгаген
|29 тур
|17 мая, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Копенгаген
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Мидтьюлланд
|5 тур
|15 августа, пятница
|21:30
|Копенгаген
|1:2
|Мидтьюлланд
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Копенгаген
|20 тур
|2 марта, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|1:5
|Мидтьюлланд
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Копенгаген
|24 тур
|29 марта, пятница
|22:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Копенгаген
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|2:1
|Мидтьюлланд
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|4:2
|Мидтьюлланд
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Копенгаген
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|0:0
|Мидтьюлланд
|5 тур
|13 августа, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:0
|Мидтьюлланд
|31 тур
|19 мая, четверг
|22:00
|Копенгаген
|5:2
|Мидтьюлланд
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Копенгаген
|10 тур
|25 сентября, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:3
|Копенгаген
|28 тур
|17 апреля, суббота
|18:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Копенгаген
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|22 августа, суббота
|16:00
|Мидтьюлланд
|1:4
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47