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Орхус - Сендерийск

10.11.2019, Воскресенье, 16:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 16 тур Орхус - Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020)
5 тур
12 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 0:0 Орхус
Дания. Плей-офф (2018/2019)
30 тур
18 апреля, четверг 13:00 Орхус 2:1 Сендерийск
29 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Сендерийск 0:1 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
15 февраля, пятница 21:00 Сендерийск 0:2 Орхус
4 тур
3 августа, пятница 19:00 Орхус 1:0 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/2 финала
ответный матч		 22 мая, вторник 20:00 Сендерийск 0:2 Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/2 финала
первый матч		 19 мая, суббота 17:00 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
19 февраля, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Орхус 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Орхус
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Сендерийск
9 тур
18 сентября, пятница 19:00 Орхус 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Орхус 0:3 Сендерийск
20 тур
1 марта, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Орхус
6 тур
23 августа, пятница 20:30 Орхус 3:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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