Орхус - Сендерийск

|5 тур
|12 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|0:0
|Орхус
|5 тур
|12 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|0:0
|Орхус
|30 тур
|18 апреля, четверг
|13:00
|Орхус
|2:1
|Сендерийск
|29 тур
|15 апреля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Орхус
|22 тур
|15 февраля, пятница
|21:00
|Сендерийск
|0:2
|Орхус
|4 тур
|3 августа, пятница
|19:00
|Орхус
|1:0
|Сендерийск
|1/2 финала
ответный матч
|22 мая, вторник
|20:00
|Сендерийск
|0:2
|Орхус
|1/2 финала
первый матч
|19 мая, суббота
|17:00
|Орхус
|2:2
|Сендерийск
|21 тур
|19 февраля, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:0
|Сендерийск
|4 тур
|7 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|3:0
|Орхус
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|1:2
|Орхус
|24 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Сендерийск
|2:2
|Орхус
|14 тур
|2 ноября, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:0
|Сендерийск
|9 тур
|18 сентября, пятница
|19:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:3
|Сендерийск
|20 тур
|1 марта, суббота
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Орхус
|6 тур
|23 августа, пятница
|20:30
|Орхус
|3:1
|Сендерийск
|31 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Сендерийск
|12 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:3
|Орхус
|10 тур
|21 сентября, пятница
|20:30
|Орхус
|2:2
|Сендерийск
|23 тур
|2 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:3
|Сендерийск
|15 тур
|7 ноября, понедельник
|22:00
|Сендерийск
|1:1
|Орхус
|4 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Орхус
|31 тур
|6 мая, четверг
|22:00
|Орхус
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|19 октября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:0
|Орхус
|11 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Сендерийск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47