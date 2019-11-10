Хобро - Нордшелланд

|8 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|8 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|22 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|3:2
|Нордшелланд
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|3:2
|Хобро
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|4:0
|Нордшелланд
|25 тур
|15 апреля, пятница
|19:00
|Нордшелланд
|2:1
|Хобро
|15 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Хобро
|0:1
|Нордшелланд
|6 тур
|21 августа, пятница
|19:30
|Хобро
|1:3
|Нордшелланд
|31 тур
|25 мая, понедельник
|14:00
|Нордшелланд
|4:2
|Хобро
|19 тур
|28 февраля, суббота
|19:00
|Хобро
|1:0
|Нордшелланд
|5 тур
|18 августа, понедельник
|21:00
|Хобро
|0:0
|Нордшелланд
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22