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Хобро - Нордшелланд

10.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 16 тур Хобро - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
8 тур
31 августа, суббота 17:00 Нордшелланд 2:1 Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 18:00 Нордшелланд 2:1 Хобро
12 тур
7 октября, воскресенье 13:00 Хобро 3:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 3:2 Хобро
13 тур
22 октября, воскресенье 13:00 Хобро 4:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
15 апреля, пятница 19:00 Нордшелланд 2:1 Хобро
15 тур
7 ноября, суббота 18:00 Хобро 0:1 Нордшелланд
6 тур
21 августа, пятница 19:30 Хобро 1:3 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 14:00 Нордшелланд 4:2 Хобро
19 тур
28 февраля, суббота 19:00 Хобро 1:0 Нордшелланд
5 тур
18 августа, понедельник 21:00 Хобро 0:0 Нордшелланд
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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