Хорсенс - Силькеборг

|2 тур
|21 июля, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|0:3
|Хорсенс
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|0:3
|Хорсенс
|15 тур
|3 ноября, пятница
|22:15
|Силькеборг
|2:2
|Хорсенс
|4 тур
|4 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Силькеборг
|22 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Силькеборг
|1:0
|Хорсенс
|5 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Хорсенс
|3:3
|Силькеборг
|31 тур
|13 мая, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|2:0
|Силькеборг
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|20 июля, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:2
|Хорсенс
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:1
|Хорсенс
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:1
|Силькеборг
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Хорсенс
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|1:2
|Силькеборг
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Хорсенс
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Хорсенс
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22