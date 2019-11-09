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Хорсенс - Силькеборг

09.11.2019, Суббота, 18:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 16 тур Хорсенс - Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 13:00 Силькеборг 0:3 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
3 ноября, пятница 22:15 Силькеборг 2:2 Хорсенс
4 тур
4 августа, пятница 20:00 Хорсенс 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
18 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 1:0 Хорсенс
5 тур
13 августа, суббота 17:00 Хорсенс 3:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
13 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Силькеборг
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
2 тур
20 июля, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Силькеборг
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:2 Силькеборг
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Хорсенс
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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