Рандерс - Ольборг

|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|0:3
|Рандерс
|31 тур
|22 апреля, понедельник
|15:00
|Рандерс
|0:2
|Ольборг
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:2
|Рандерс
|21 тур
|10 февраля, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|0:3
|Рандерс
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|2:2
|Ольборг
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|13 тур
|23 октября, понедельник
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Ольборг
|18 тур
|25 ноября, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Рандерс
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|21:00
|Рандерс
|0:1
|Ольборг
|26 тур
|25 апреля, понедельник
|20:00
|Рандерс
|0:0
|Ольборг
|16 тур
|23 ноября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|3:2
|Рандерс
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|14:30
|Ольборг
|0:2
|Рандерс
|23 тур
|6 апреля, понедельник
|20:30
|Рандерс
|1:1
|Ольборг
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Рандерс
|9 тур
|26 сентября, пятница
|20:30
|Ольборг
|0:0
|Рандерс
|28 тур
|20 апреля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Рандерс
|15 тур
|11 ноября, понедельник
|22:00
|Рандерс
|1:4
|Ольборг
|9 тур
|20 сентября, пятница
|20:30
|Рандерс
|3:2
|Ольборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Ольборг
|2:2
|Рандерс
|18 тур
|23 ноября, пятница
|21:30
|Рандерс
|0:1
|Ольборг
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|4:0
|Рандерс
|26 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ольборг
|4:1
|Рандерс
|14 тур
|30 октября, суббота
|19:00
|Рандерс
|0:0
|Ольборг
|9 тур
|18 сентября, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Ольборг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22