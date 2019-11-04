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Силькеборг - Брондбю

04.11.2019, Понедельник, 21:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 15 тур Силькеборг - Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
1 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:3 Брондбю
12 тур
15 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 4:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:2 Брондбю
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Силькеборг
2 тур
28 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
16 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Силькеборг 1:2 Брондбю
3 тур
30 июля, понедельник 21:00 Брондбю 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Брондбю 3:2 Силькеборг
13 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Брондбю
2 тур
23 июля, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
19 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:2 Брондбю
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 18:00 Брондбю 2:2 Силькеборг
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:0 Брондбю
10 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 4:1 Брондбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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