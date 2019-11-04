Силькеборг - Брондбю

|1 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:0
|Силькеборг
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:0
|Силькеборг
|17 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|1:3
|Брондбю
|12 тур
|15 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|4:1
|Силькеборг
|18 тур
|27 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:1
|Силькеборг
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|0:2
|Брондбю
|29 тур
|17 мая, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Брондбю
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Силькеборг
|2 тур
|28 июля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Силькеборг
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|1:2
|Брондбю
|3 тур
|30 июля, понедельник
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Силькеборг
|29 тур
|3 мая, четверг
|22:00
|Брондбю
|3:2
|Силькеборг
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Брондбю
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Брондбю
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|19 тур
|5 декабря, воскресенье
|20:00
|Силькеборг
|2:2
|Брондбю
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:2
|Силькеборг
|24 тур
|1 апреля, четверг
|18:00
|Брондбю
|2:2
|Силькеборг
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:0
|Брондбю
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|4:1
|Брондбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26